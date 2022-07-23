Липень, 23 в 12:03

Міжнародна робоча група з гарантій безпеки для України, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, обговорила проєкт рекомендацій, які могли б гарантувати захист нашої держави в майбутньому.

Як поінформували сьогодні в пресслужбі ОПУ, 22 липня відбулося вже друге засідання групи. Його учасники розглянули проєкт плану рекомендацій щодо міжнародних гарантій безпеки для України.

Робоча група дійшла до таких висновків:

Зараз дивляться

• НАТО та стаття 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону, згідно з якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх, залишаються “золотим стандартом гарантій безпеки”. Саме в зв’язку з цим у Конституції України закріплений курс на членство в Альянсі.

• Проте під час проміжного періоду, поки Україна не є членом НАТО, ключовою гарантією безпеки повинна бути здатність нашої держави стримувати майбутню агресію, захистити себе в разі потреби, відновити безпеку, суверенітет та територіальну цілісність.

• Для досягнення цієї мети члени робочої групи пропонують підписати взаємопов’язані багатосторонні та двосторонні угоди між Україною та країнами-гарантами. Ці документи повинні бути належним чином ратифіковані. Серед іншого, вони сприятимуть зміцненню та розбудові української армії.

Як пояснив Андрій Єрмак, система міжнародних гарантій повинна забезпечити максимальну здатність для самозахисту України, а також комплексну підтримку країн-гарантів у разі як безпосередньої агресії, так і загрози її виникнення.

Такі гарантії, за прогнозом керівника ОПУ, будуть важливі для післявоєнної відбудови нашої країни.

– Україна показала, як здатна боротися з однією з найбільших армій світу. З іншого боку, світ побачив, на що здатна піти сьогодні РФ… Після війни наша країна повинна стати гарантовано безпечною. Надзвичайно важливо, щоб повернулись усі українські громадяни, які були вимушені виїхати за кордон через широкомасштабне розширення російської агресії. Щоб інвестори з усього світу, включно з українськими, могли впевнено приводити сюди власні капітали. Нам потрібно кардинально підвищити рівень іноземних інвестицій, навіть у порівнянні з довоєнними роками, – наголосив Єрмак.

Андерс Фог Расмуссен, своєю чергою, нагадав, що стабільність у євроатлантичному регіоні безпосередньо пов’язана із безпекою в Україні.

– Якщо війна в Україні не буде закінчена, наслідки цього відчує весь регіон і світ. Ось чому для міжнародної спільноти доцільно – не лише морально, а й стратегічно – рішуче підтримувати безпеку України, – заявив він під час засідання.

За словами Расмуссена, Міжнародна робоча група розглядає вже існуючі моделі гарантій безпеки. Водночас модель гарантій для України “буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб” нашої держави.

Як уточнили в ОПУ, до робочої групи входять: Кевін Радд (колишній прем’єр Австралії), Карл Більдт (прем’єр Швеції у 1991-1994 роках і голова МЗС у 2006-2014 роках), Мішель Флурной (заступник міністра оборони США у 2009-2012 роках), Мікулаш Дзурінда (колишній прем’єр та ексголова МЗС Словаччини), лорд Вільям Гейг (міністр закордонних справ Великої Британії у 2010-2014 роках), Адам Еберхардт (директор Центру східних досліджень), Андрій Костін (нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики) та інші.

Члени групи діють як експерти від свого імені. Вони не представляють уряди своїх держав чи організації, у яких працюють.

На початку липня Андрій Єрмак повідомляв, що Міжнародна робоча група підготує перший документ щодо безпекових гарантій для України до кінця цього місяця.