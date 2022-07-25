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Рада рассмотрит кандидатуру Андрея Костина на должность генпрокурора – нардеп

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Рада рассмотрит кандидатуру Андрея Костина на должность генпрокурора – нардеп
Фото: УНИАН

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит кандидатуру главы комитета по правовой политике Андрея Костина (фракция Слуга народа) на должность нового генпрокурора.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, нового главу СБУ назначат позже.

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– Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: глава правового комитета ВРУ Андрей Костин – генпрокурор. Что касается главы СБУ, то пока выглядит так, что назначение откладывается, — написал Железняк.

Напомним, что 17 июля президент отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей на ее заместителя Алексея Симоненко. 19 июля депутаты Рады проголосовали за увольнение Венедиктовой.

Также 17 июля Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а 19 июля Верховная Рада его уволила. Обязанности главы СБУ исполняет его первый заместитель Василий Малюк.

Про Андрея Костина известно, что он юрист. В 2010 году он был избран депутатом Одесского городского совета от партии Фронт перемен, а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от Слуги народа. Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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