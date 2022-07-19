Июль, 19 в 12:13

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

ВРУ проголосовала за увольнение Баканова / 2 фотографии

Это решение поддержали 265 народных избранников.

Голоса в соответствии с фракциями распределились следующим образом:

Сейчас смотрят

Слуга народа – 203,

Европейская солидарность – 0,

Батькивщина – 11,

Платформа за жизнь и мир – 2,

Партия За будущее – 12,

Голос – 0,

Доверие – 17,

Восстановление Украины – 11,

Внефракционные – 9.

Несколькими часами ранее стало известно, что увольнение Ивана Баканова поддержал комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

За проголосовали восемь членов комитета, еще трое воздержались.

17 июля Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины указом президента Украины Владимира Зеленского.

В этот же день глава государства отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Кадровые решения Владимир Зеленский объяснил тем, что более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.