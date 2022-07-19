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Факты / Украина

ВРУ проголосовала за увольнение Баканова

Татьяна Забожко, редактор ленты
Іван Баканов
Фото: СБУ

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

ВРУ проголосовала за увольнение Баканова / 2 фотографии

Это решение поддержали 265 народных избранников.

Голоса в соответствии с фракциями распределились следующим образом:

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  • Слуга народа – 203,
  • Европейская солидарность – 0,
  • Батькивщина – 11,
  • Платформа за жизнь и мир – 2,
  • Партия За будущее – 12,
  • Голос – 0,
  • Доверие – 17,
  • Восстановление Украины – 11,
  • Внефракционные – 9.

Несколькими часами ранее стало известно, что увольнение Ивана Баканова поддержал комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

За проголосовали восемь членов комитета, еще трое воздержались.

17 июля Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины указом президента Украины Владимира Зеленского.

В этот же день глава государства отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Кадровые решения Владимир Зеленский объяснил тем, что более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

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