ВРУ проголосовала за увольнение Баканова
Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
Это решение поддержали 265 народных избранников.
Голоса в соответствии с фракциями распределились следующим образом:
- Слуга народа – 203,
- Европейская солидарность – 0,
- Батькивщина – 11,
- Платформа за жизнь и мир – 2,
- Партия За будущее – 12,
- Голос – 0,
- Доверие – 17,
- Восстановление Украины – 11,
- Внефракционные – 9.
Несколькими часами ранее стало известно, что увольнение Ивана Баканова поддержал комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.
За проголосовали восемь членов комитета, еще трое воздержались.
17 июля Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины указом президента Украины Владимира Зеленского.
В этот же день глава государства отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.
Кадровые решения Владимир Зеленский объяснил тем, что более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.