Липень, 25 в 17:48

Верховна Рада найближчим часом розгляне кандидатуру голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна (фракція Слуга народу) на посаду нового генпрокурора.

Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, нового очільника СБУ призначать пізніше.

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– Генпрокурора ми скоро отримаємо. Буде спадкоємність традицій: голова правового комітету ВРУ Андрій Костін – генпрокурор. Щодо голови СБУ, то наразі виглядає так, що поки призначення відкладається, – написав Железняк.

Нагадаємо, що 17 липня президент відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора і поклав виконання обов’язків на її заступника Олексія Симоненка. 19 липня депутати Ради проголосували за звільнення Венедіктової.

Також 17 липня Зеленський усунув голову СБУ Івана Баканова, а 19 липня Рада його звільнила. Обов’язки голови СБУ виконує його перший заступник Василь Малюк.

Про Андрія Костіна відомо, що він юрист. У 2010 його обрали депутатом Одеської міської ради від партії Фронт змін, а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від Слуги народу. Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.