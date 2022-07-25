Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Рада розгляне кандидатуру Андрія Костіна на посаду генпрокурора – нардеп

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Рада розгляне кандидатуру Андрія Костіна на посаду генпрокурора – нардеп
Фото: УНІАН

Верховна Рада найближчим часом розгляне кандидатуру голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна (фракція Слуга народу) на посаду нового генпрокурора.

Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, нового очільника СБУ призначать пізніше.

Зараз дивляться

– Генпрокурора ми скоро отримаємо. Буде спадкоємність традицій: голова правового комітету ВРУ Андрій Костін – генпрокурор. Щодо голови СБУ, то наразі виглядає так, що поки призначення відкладається, – написав Железняк.

Нагадаємо, що 17 липня президент відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора і поклав виконання обов’язків на її заступника Олексія Симоненка. 19 липня депутати Ради проголосували за звільнення Венедіктової.

Також 17 липня Зеленський усунув голову СБУ Івана Баканова, а 19 липня Рада його звільнила. Обов’язки голови СБУ виконує його перший заступник Василь Малюк.

Про Андрія Костіна відомо, що він юрист. У 2010 його обрали депутатом Одеської міської ради від партії Фронт змін, а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від Слуги народу. Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка