Липень, 26 в 15:23

Колишнього міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та ексглаву Мін’юсту Олександра Лавриновича оголошено в державний та міжнародний розшук. Їх підозрюють у державній зраді за підготовку Харківських угод.

Про це поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

– Слідчий ДБР оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод, – зазначили у відомстві.

Крім того, працівники ДБР звернуться до суду щодо обрання Лавриновичу та Грищенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Варто зазначити, що обидва ексміністри зараз перебувають за кордоном. А тому про підозру їм повідомлено заочно.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі загальнонаціонального телемарафону уточнила, що Грищенко залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижа. А Лавринович виїхав з нашої держави в травні.

За словами Сап’ян, ДБР клопотатиме про екстрадицію обох колишніх міністрів.

– Теперішнє місце їхнього перебування встановлюється і є таємницею досудового розслідування. Але обидва фігуранти кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний та міжнародний розшук. Наступним кроком і етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання. Потім – клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та про те, щоб по червоній лінії Інтерполу їх оголосили в розшук, – пояснила Сап’ян.

Вона також розповіла, що в справі про Харківські угоди допитано як свідків 25 осіб. Призначено 22 експертизи та оголошено чотири підозри. Окрім Грищенка та Лавриновича, підозри також отримали колишній прем’єр Микола Азаров та експрезидент Віктор Янукович.

Як відомо, в квітні 2010 року Янукович від імені України підписав угоду з Росією (так звані Харківські угоди), якою на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі – нібито під приводом знижки на російський газ.

Це створило передумови для збільшення чисельності військ РФ у Криму, а в подальшому – для вторгнення російської армії та окупації Криму.