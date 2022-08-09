Август, 08 в 23:39

Президент Владимир Зеленский считает, что способ помешать России аннексировать территорию Украины — это запретить всем россиянам въезд в западные страны и ввести полное эмбарго на энергоносители из РФ.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

По словам Зеленского, самые важные санкции — это закрытие границ — потому что русские отбирают чужую землю. Они должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию.

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Так, уже 11 сентября на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей могут пройти псевдореферендумы о так называемом присоединении к РФ.

В России говорят, что эти голосования узаконят притязания России на эти территории. В ответ Запад называет такое голосование фарсом и манипуляцией.

Госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленные чиновники Белого дома предупредили, что любая попытка захвата украинских земель посредством фейковых референдумов повлечет за собой дополнительные санкции против России.

Зеленский заявил The Washington Post, что уже введенные против России санкции слабы по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоресурсов.

Российским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Европы и Северной Америки, что вызвало трудности для россиян, но тотального запрета, как предлагает Зеленский, нет.

Например, граждане России по-прежнему могут подавать заявление на получение американской визы.

Некоторые критики утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо повлияет на тех, кто покинул свою страну из-за несогласия с политикой Кремля и войной в Украине.

Зеленский считает, что это русские должны оставаться в России.