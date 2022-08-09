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Факти / Україна / Політика

Зеленський закликав Захід заборонити в’їзд усім росіянам

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що спосіб завадити Росії анексувати територію України — це заборонити всім росіянам в’їзд у західні країни та запровадити повне ембарго на енергоносії із РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

За словами Зеленського, найважливіші санкції – це закриття кордонів – бо росіяни відбирають чужу землю. Вони повинні жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію.

Зараз дивляться

Так, уже 11 вересня на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей можуть пройти псевдореферендуми про так зване приєднання до РФ.

У Росії кажуть, що ці голосування узаконять претензії Росії на ці території. У відповідь Захід називає таке голосування фарсом і маніпуляцією.

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Держсекретар Ентоні Блінкен та високопосадовці Білого дому попередили, що будь-яка спроба захоплення українських земель за допомогою фейкових референдумів призведе до додаткових санкцій проти Росії.

Зеленський заявив The Washington Post, що вже введені проти Росії санкції слабкі у порівнянні з закриттям кордонів для російських громадян на один рік та повним ембарго на купівлю російських енергоресурсів.

Російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, що викликало труднощі для росіян. Але тотальної заборони, як пропонує Зеленський, немає.

Наприклад, громадяни Росії, як і раніше, можуть подавати заяву на отримання американської візи.

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Деякі критики стверджують, що заборона на в’їзд для всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну, бо вони не погоджуються з політикою Кремля та війною в Україні.

Зеленський вважає, що ці росіяни мають залишатися у Росії.

— Вони скажуть, що ця [війна] не має до них жодного стосунку. Що все населення не може відповідати. Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним. Ви кажете всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть та живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна, – вважає президент України.

Джерело: The Washington Post
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