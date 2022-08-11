Август, 11 в 15:00

Для победы в развязанной РФ полномасштабной войне Украине необходимо дальнобойное оружие и финансовая поддержка. Параллельно страну-агрессора нужно полностью изолировать в экономическом и технологическом плане.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления онлайн на международной донорской конференции в Копенгагене (Дания).

– Реагирование сейчас должно быть полномасштабным, как и война, начатая РФ… Нужны оружие и снаряды для нашей обороны – по максимуму. Нужны финансы для Украины в достаточном объеме и без каких-либо бюрократических блокировок. Нужна полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономическая, технологическая и самые жесткие санкции. Это наш долг перед нашими государствами, перед всеми будущими поколениями свободных людей сделать все, чтобы остановить Россию, обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что ни одно другое государство не сможет повторить этот террор, — подчеркнул Зеленский.

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Президент также более подробно рассказал по каждому из этих трех пунктов:

1. Зеленский призвал еще больше усилить поддержку Украины оружием и снарядами. По его словам, это должно быть мощное и дальнобойное вооружение.

– Чтобы действительно остановить Россию, у Вооруженных сил Украины должно быть столько снарядов, сколько необходимо, чтобы чувствовалось, что РФ не способна давить на поле боя. Оружие Украине необходимо такой мощности, такой дальнобойности, чтобы РФ была вынуждена задуматься о поиске мирного решения, — отметил глава государства, добавив, что о конкретных оборонных нуждах проинформирует министр обороны Украины Алексей Резников.

2. Финансовая поддержка. Владимир Зеленский напомнил, что РФ до сих пор получает десятки миллиардов долларов благодаря торговле с другими странами, включая Европу. А Украина в это время терпит значительные экономические потери: ежемесячный дефицит госбюджета составляет около $5 млрд.

– Мы не можем ждать, когда завершится война, чтобы восстанавливать нормальную жизнь. Наши дети, как и ваши, должны идти в школы. Наша молодежь, как и ваша, должна учиться в университетах. В Украине, как и у вас, должны работать больницы и социальная инфраструктура. А значит, Украина нуждается в восстановлении. Сейчас, именно сейчас! И тем более в канун зимнего сезона, — заявил президент.

Он также напомнил о необходимости проводить разминирование на территории нашего государства и готовить оборону к зиме. Именно поэтому Зеленский призвал участников конференции оказывать Украине своевременную и достаточную финансовую поддержку, участвовать в плане восстановления (Fast Recovery Plan).

Зеленский подчеркнул, что это так же важно, как и оружие для ВСУ или санкции против России.

3. Экономическая изоляция РФ. Глава государства призвал усиливать антироссийские санкции, не разрешать их обходить, ввести ограничительные меры против Росатома и всей российской атомной отрасли в ответ на ядерный шантаж на оккупированной Запорожской АЭС.

Кроме того, Зеленский настаивает на блокировании экспорта в РФ комплектующих и продукции двойного назначения.

– У России просто не было бы боеспособной армии в современных условиях, если бы не импортные детали. Электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники и т.д. Этот поток технической помощи российскому террору нужно полностью остановить, – сообщил президент.

По его словам, требуется эффективный механизм контроля за такими поставками.

Недавно президент Владимир Зеленский призвал запретить всем россиянам въезд в западные страны и ввести полное эмбарго на энергоносители из РФ.