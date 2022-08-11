Серпень, 11 в 15:00

Для перемоги у розв’язаній РФ повномасштабній війні Україні потрібна далекобійна зброя та фінансова підтримка. Паралельно країну-агресора потрібно повністю ізолювати в економічному та технологічному плані.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський під час виступу онлайн на міжнародній донорській конференції в Копенгагені (Данія).

– Реагування зараз має бути повномасштабним, як і війна, яку почала РФ… Потрібні зброя й снаряди для нашої оборони – по максимуму. Потрібні фінанси для України в достатньому обсязі та без будь-яких бюрократичних блокувань. Потрібна повна ізоляція держави-терориста, передусім економічна, технологічна, та найжорсткіші санкції. Це наш обов’язок перед нашими державами, перед усіма майбутніми поколіннями вільних людей – зробити все, щоб зупинити Росію, забезпечити її програш у цій війні та гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор, – наголосив Зеленський.

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Президент також більш детально розповів про кожен з цих трьох пунктів:

1. Зеленський закликав ще більше посилити підтримку України зброєю та снарядами. За його словами, це має бути потужне та далекобійне озброєння.

– Щоб дійсно зупинити Росію, в Збройних сил України має бути стільки снарядів, скільки необхідно, щоб відчувалося, що РФ не здатна тиснути на полі бою. Зброя Україні потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб РФ була змушена задуматися про пошук мирного рішення, – зазначив глава держави, додавши, що про конкретні оборонні потреби поінформує міністр оборони України Олексій Резніков.

2. Фінансова підтримка. Володимир Зеленський нагадав, що РФ досі отримує десятки мільярдів доларів завдяки торгівлі з іншими країнами, зокрема й Європи. А Україна в цей час зазнає значних економічних втрат: щомісячний дефіцит держбюджету становить близько $5 млрд.

– Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Наші діти так само, як і ваші, мають іти у школи. Наша молодь так само, як і ваша, має навчатися в університетах. В Україні так само, як і у вас, мають працювати лікарні та соціальна інфраструктура. А отже, Україна потребує відбудови. Зараз, саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону, – заявив президент.

Він також нагадав про необхідність здійснювати розмінування на території нашої держави та готувати оборону до зими. Саме тому Зеленський закликав учасників конференції надавати Україні своєчасну та достатню фінансову підтримку, брати участь у плані з відбудови (Fast Recovery Plan).

Зеленський наголосив, що це так само важливо, як і зброя для ЗСУ чи санкції проти Росії.

3. Економічна ізоляція РФ. Глава держави закликав посилювати антиросійські санкції, не дозволяти їх обходити, запровадити обмежувальні заходи проти Росатому та всієї російської атомної галузі у відповідь на ядерний шантаж на окупованій Запорізькій АЕС.

Крім того, Зеленський наполягає на блокуванні експорту до РФ комплектовання та продукції подвійного призначення.

– Росія просто не мала б боєздатної армії в сучасних умовах, якби не імпортні деталі. Електроніка, оптика та багато інших деталей іноземного виробництва використовуються під час створення ракет, безпілотників, засобів зв’язку, бронетехніки тощо. Цей потік технічної допомоги російському терору потрібно повністю зупинити, – повідомив президент.

За його словами, потрібен ефективний механізм контролю за такими постачаннями.

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав заборонити всім росіянам в’їзд у західні країни та запровадити повне ембарго на енергоносії із РФ.