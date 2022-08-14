Ермак назвал формулу победы над “русским миром”

Август, 14 в 14:08

Предоставление Украине оружия, санкции против страны-агрессора, изоляция от внешнего мира и визовый бан для граждан РФ – необходимые составляющие для победы над “русским миром” на многие годы, считает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над “русским миром” с прицелом на многие годы. Именно этого боится РФ, – написал он в Telegram.

По его словам, все это в сумме должно быть общей целью Украины, Евросоюза и США.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский также призвал запретить всем гражданам РФ въезд в западные страны.

Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша уже прекратили выдавать некоторые визы россиянам.