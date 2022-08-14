Серпень, 14 в 14:08

Надання Україні зброї, санкції проти країни-агресора, ізоляція від зовнішнього світу та візовий бан для громадян РФ – необхідні складові для перемоги над “русским міром” на багато років, вважає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над “русским міром” з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ, – написав він у Telegram.

За його словами, усе це в сумі має бути спільною метою України, Євросоюзу та США.

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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав заборонити всім громадянам РФ в’їзд у західні країни.

Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща вже припинили видавати деякі візи росіянам.