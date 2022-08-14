Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Єрмак назвав формулу перемоги над “русским міром”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
андрій єрмак
Фото: Офіс президента

Надання Україні зброї, санкції проти країни-агресора, ізоляція від зовнішнього світу та візовий бан для громадян РФ – необхідні складові для перемоги над “русским міром” на багато років, вважає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над “русским міром” з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ, – написав він у Telegram.

За його словами, усе це в сумі має бути спільною метою України, Євросоюзу та США.

Зараз дивляться

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав заборонити всім громадянам РФ в’їзд у західні країни.

Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща вже припинили видавати деякі візи росіянам.

Читайте
В ОПУ розповіли, для чого росіян потрібно позбавити віз

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка