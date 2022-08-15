Август, 15 в 16:33

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада избрала двух новых членов Высшего совета правосудия. Ими стали Роман Маселко и Николай Мороз.

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram, теперь в ВСП 6 членов из 22, тогда как кворум составляет 15 человек.

– То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует, – утверждает депутат.

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Эти кандидатуры поддержали 258 голосами, претендентов было четверо.

Во время рейтингового голосования у Маселко было 203 голоса, у Мороза – 291, а у двух других кандидатов – Елены Заичко и Вячеслава Талько – поддержки оказалось гораздо меньше.

Кто такие Маселко и Мороз

Во времена Евромайдана Роман Маселко бесплатно защищал в качестве адвоката около двадцати автомайдановцев.

В частности, он помогал им возвращать права, которые были незаконно отобраны режимом Януковича.

Также Маселко – глава Совета общественного контроля НАБУ, член Общественного совета добропорядочности и эксперт судебной группы Реанимационного пакета реформ.

Николай Мороз является кандидатом юридических наук и доцентом кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Отметим, что еще восемь членов ВСП должны выбрать судьи.

Напомним, 22 февраля, после начала оценки Этическим советом, 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию.

После этого Высший совет правосудия потерял кворум и, соответственно, прекратил работу.

Проведение собеседований в Высший совет правосудия возобновили 27 мая, а 23 июля президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.