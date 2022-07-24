Зеленский утвердил комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 23 июля утвердил конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.
Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.
Глава государства утвердил персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в ВСП.
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Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права
- Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
- Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
- Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.Напомним, что 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВРП потеряла кворум и прекратила свои полномочия.
Напомним, что 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВРП потеряла кворум и прекратила свои полномочия.
Источник: Президент Украины