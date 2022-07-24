Зеленский утвердил комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Июль, 23 в 23:16

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 23 июля утвердил конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Глава государства утвердил персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в ВСП.

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Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;

Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля; Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;

Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.Напомним, что 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВРП потеряла кворум и прекратила свои полномочия.

Напомним, что 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВРП потеряла кворум и прекратила свои полномочия.

Источник: Президент Украины