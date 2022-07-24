Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Зеленский утвердил комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 23 июля утвердил конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Глава государства утвердил персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в ВСП.

Сейчас смотрят

Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права
  • Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
    Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
  • Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
  • Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.Напомним, что 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВРП потеряла кворум и прекратила свои полномочия.
Читайте
Комиссия утвердила победителя конкурса на руководителя САП: им стал детектив НАБУ Клименко

Напомним, что 22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВРП потеряла кворум и прекратила свои полномочия.

Источник: Президент Украины

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка