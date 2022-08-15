Серпень, 15 в 16:33

У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада обрала двох нових членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко у себе в Telegram, тепер у ВСП 6 членів із 22, тоді як кворум становить 15 осіб.

– Тобто ВРП майже півроку (з 22 лютого) нормально не функціонує, – стверджує депутат.

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Ці кандидатури підтримали 258 голосами, претендентів було четверо.

Під час рейтингового голосування у Маселка було 203 голоси, у Мороза – 291, а у двох інших кандидатів – Олени Заічко та В’ячеслава Талько – підтримки виявилося набагато менше.

Хто такі Маселко та Мороз

За часів Євромайдану Роман Маселко безкоштовно захищав як адвокат близько двадцяти автомайданівців.

Зокрема, він допомагав їм повертати права, незаконно відібрані режимом Януковича.

Також Маселко – голова Ради громадського контролю НАБУ, член Громадської ради доброчесності та експерт судової групи Реанімаційного пакету реформ.

Микола Мороз є кандидатом юридичних наук та доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Зазначимо, що ще вісім членів ВРП мають обрати судді.

Нагадаємо, 22 лютого, після початку оцінки Етичною радою, 10 із 15 чинних членів ВСП достроково склали повноваження за власним бажанням.

Після цього Вища рада правосуддя втратила кворум і, відповідно, припинила роботу.

Проведення співбесід до Вищої ради правосуддя відновили 27 травня, а 23 липня президент Володимир Зеленський створив конкурсну комісію для відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя і наказав провести конкурс.