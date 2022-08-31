Август, 31 в 20:50

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб сожалеет об осуществлении визита во временно оккупированный российскими войсками Крым путем нарушения законодательства Украины.

Об этом она заявила в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Праге.

По словам Лабиб, она посетила город Севастополь, расположенный на полуострове, как журналистка и режиссер документальных фильмов.

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– Она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах, — отметили в МИД Украины.

Также там добавили, что Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность нашего государства в пределах его международно признанных границ. Крым считает неотъемлемой частью Украины.

Глава МИД Бельгии заверила, что поддерживает украинцев, и рассказала о готовности помогать в восстановлении нашей страны и мира в ней.

Кроме того, по словам Лабиб, ее государство будет способствовать движению Украины к членству в ЕС, в частности поддерживая ключевые реформы, особенно в отношении верховенства права.

Напомним, глава МИД Бельгии посетила Крым летом 2021 года. Она приняла участие в театральном фестивале в Севастополе в июле 2021 года.

Фото: официальный сайт Хаджи Лабиб