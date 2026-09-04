Украина готовит бюджет на 2027 год с дефицитом в $32,6 млрд — Марченко
- Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около $50 млрд.
- Предварительно непокрытую потребность в финансировании на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина приближается к ситуации с нехваткой ликвидности, которая наблюдалась в 2022 году.
Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. Предварительно непокрытую потребность в финансировании на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Euronews.
Какая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании
— У нас не было такой ситуации с 2022 года, мы действительно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы слишком приближаемся к тому же сценарию, что и в 2022 году, – отметил министр.
Марченко предупредил, что при отсутствии финансирования от союзников, Украине, вероятно, придется сократить невоенные расходы.
Он призвал европейских министров “мыслить нестандартно”, поскольку Украина приближается к очередной зиме на фоне эскалации со стороны России.
— Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы предусматриваем определенный дефицит в нашем бюджете… Это означает, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за нехватки ликвидности. Будут последствия, – предупредил Марченко.
Глава Минфина отметил, что последствия могут ощущаться на местном уровне, особенно в вопросах строительства укрытий и развития инфраструктуры.
Что касается непокрытой потребности в финансировании на 2027 год, в настоящее время продолжается работа над новым бюджетом.
Его формируют с предположением, что война продолжится в следующем году. Нынешняя оценка примерно соответствует прогнозу МВФ, миссия которого на этой неделе находится в Киеве.
— Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. Это совсем другая реальность по сравнению с прошлым месяцем, с недавними атаками на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что мы должны найти средства, чтобы пережить ее, – констатировал он.
Марченко призвал использовать российские активы
Министр призвал европейских коллег творчески подойти к поиску решений и рассмотреть новый украинский план по использованию около $300 млрд замороженных российских активов.
В декабре прошлого года ЕС отклонил этот подход, выбрав совместное финансирование кредита на €90 млрд.
Марченко приветствовал инициативу группы стран ЕС во главе со Швецией, которые на прошлой неделе предложили вернуться к плану использования замороженных российских активов.
По словам министра, новый украинский план предусматривает изменение ответственности за активы, которые сейчас хранятся в Бельгии. Он также содержит “абсолютно новые элементы”, призванные уменьшить юридические риски для бельгийского правительства и Euroclear, которая владеет этими активами.
Одним из возможных вариантов может быть передача функции хранения активов из бельгийской юрисдикции на уровень Европейского Союза.
— Мы хотим обсудить это. План создает новые условия, когда ответственность Бельгии за судебные споры с Россией не лежит на Бельгии, а является общей ответственностью 27 стран, – объяснил глава Минфина.
Такой подход позволит распределить ответственность между всеми государствами-членами ЕС и снизить риски для отдельных стран. В итоге ответственность должна стать общей для всего Европейского Союза.