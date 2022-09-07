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Факты / Украина / Политика

Лиз Трасс первый телефонный разговор провела с Зеленским

Марта Бондаренко, редактор ленты
Голова британського МЗС Ліз Трасс

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым по телефону пообщалась Лиз Трасс в качестве нового премьера Великобритании.

Об этом Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Во время разговора Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и в очередной раз поблагодарил правительство и народ Соединенного Королевства за всестороннюю поддержку нашего государства в это тяжелое военное время.

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Также Владимир Зеленский и премьер Лиз Трасс обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины после войны.

– Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах, — подчеркнул президент Украины.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Она стала третьей женщиной — премьер-министром в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

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