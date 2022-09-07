Сентябрь, 06 в 22:49

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым по телефону пообщалась Лиз Трасс в качестве нового премьера Великобритании.

Об этом Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Во время разговора Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и в очередной раз поблагодарил правительство и народ Соединенного Королевства за всестороннюю поддержку нашего государства в это тяжелое военное время.

Сейчас смотрят

Также Владимир Зеленский и премьер Лиз Трасс обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины после войны.

– Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах, — подчеркнул президент Украины.

Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем’єр-міністром ???????? @trussliz. Запросив її в ????????. Висловив подяку народу ???????? за лідерську оборонну та економічну підтримку ????????. Важливо, що ???????? готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Она стала третьей женщиной — премьер-министром в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.