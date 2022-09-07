Вересень, 06 в 22:49

Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким телефоном поспілкувалася Ліз Трасс у якості нового прем’єра Великої Британії.

Про це Зеленський повідомив у своєму акаунті у Twitter.

Під час розмови, Зеленський запросив Ліз Трасс до України і вкотре подякував уряду і народу Великої Британії за всебічну підтримку нашої держави у цей важкий воєнний час.

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Також Володимир Зеленський та прем’єр Ліз Трасс обговорили участь Великої Британії у відбудові України після війни.

– Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах, – наголосив президент України.

Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем’єр-міністром ???????? @trussliz. Запросив її в ????????. Висловив подяку народу ???????? за лідерську оборонну та економічну підтримку ????????. Важливо, що ???????? готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

Нагадаємо, що Ліз Трасс 6 вересня обійняла посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства. Вона стала третьою жінкою – прем’єр-міністром в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.