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Факти / Україна / Політика

Ліз Трасс першу телефонну розмову провела із Зеленським

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Голова британського МЗС Ліз Трасс

Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким телефоном поспілкувалася Ліз Трасс у якості нового прем’єра Великої Британії.

Про це Зеленський повідомив у своєму акаунті у Twitter.

Під час розмови, Зеленський запросив Ліз Трасс до України і вкотре подякував уряду і народу Великої Британії за всебічну підтримку нашої держави у цей важкий воєнний час.

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Також Володимир Зеленський та прем’єр Ліз Трасс обговорили участь Великої Британії у відбудові України після війни.

– Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах, – наголосив президент України.

Нагадаємо, що Ліз Трасс 6 вересня обійняла посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства. Вона стала третьою жінкою – прем’єр-міністром в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

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