Вересень, 19 в 23:50

Словенія передасть Збройним силам України 28 танків M-55S. Натомість країна отримає від Німеччини 40 військово-транспортних машин.

Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії із посиланням на домовленість канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єра Словенії Роберта Голуба.

Наголошується, що Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин: 35 важких навантажувачів та п’ять важких цистерн для води.

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– Цей “круговий обмін” зміцнить співпрацю в галузі оборони між Словенією та Німеччиною, — йдеться у повідомленні уряду.

Танки M-55S – це глибока модернізація радянських танків Т-55, які залишилися в Словенії після виходу югославської армії. На танки M-55S встановили нову 105 мм гармату з тепловим кожухом, цифровий балістичний обчислювач, покращили броню.

Словенія законсервувала ці танки ще у 2006 році.

Як повідомляє державний мовник Словенії RTV SLO, у 2018 році уряд хотів продати ці танки, проте отримали лише одну пропозицію. Тоді танк з боєприпасами та спорядженням, продали за стартовою ціною в 820 000 євро.

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Нагадаємо, що Німеччина передає ЗСУ дві ракетні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Також до України поїдуть чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.