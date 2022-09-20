Словенія передасть Україні 28 танків M-55S
Словенія передасть Збройним силам України 28 танків M-55S. Натомість країна отримає від Німеччини 40 військово-транспортних машин.
Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії із посиланням на домовленість канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єра Словенії Роберта Голуба.
Наголошується, що Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин: 35 важких навантажувачів та п’ять важких цистерн для води.
– Цей “круговий обмін” зміцнить співпрацю в галузі оборони між Словенією та Німеччиною, — йдеться у повідомленні уряду.
Танки M-55S – це глибока модернізація радянських танків Т-55, які залишилися в Словенії після виходу югославської армії. На танки M-55S встановили нову 105 мм гармату з тепловим кожухом, цифровий балістичний обчислювач, покращили броню.
Словенія законсервувала ці танки ще у 2006 році.
Як повідомляє державний мовник Словенії RTV SLO, у 2018 році уряд хотів продати ці танки, проте отримали лише одну пропозицію. Тоді танк з боєприпасами та спорядженням, продали за стартовою ціною в 820 000 євро.
Нагадаємо, що Німеччина передає ЗСУ дві ракетні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Також до України поїдуть чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.