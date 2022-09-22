Вересень, 22 в 20:19

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чому Федеральній службі безпеки Росії так потрібен був український олігарх Віктор Медведчук.

Про це Кирило Буданов розповів на брифінгу.

Медведчук потрібен Федеральній службі безпеки РФ, бо через нього напряму йшло фінансування українських посадовців і агентурних мереж.

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– Медведчук – це не просто колоритний та одіозний кум Путіна, а це нами задокументований державний зрадник, – наголосив т.в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Він є підозрюваним за статтями 111 (державна зрада), ст. 458-3 (сприяння терористичній організації) та ст. 438 (пограбування національних запасів).

За словами Малюка, Медведчука вдалося обміняти на наших полонених військових завдяки внесенню законодавчих змін. Та й сам Віктор Медведчук написав відповідну заяву.

– Відносно справ, за якими підозрюється Медведчук, то це вугільна справа. Це так званий план Промінь – який розробляли ФСБшники щодо створення в Україні агентурних мереж впливу, а Медведчук безпосередньо брав у цьому участь. Крім цього, Медведчук займався реєстрацією суб’єкта господарської діяльності з української на кримський суб’єкт господарської діяльності, який надалі у Чорному морі організував видобуток корисних копалин – газу і нафти, – розповів Василь Малюк.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Україна змогла обміняти олігарха та екснардепа Віктора Медведчука на 200 українських військових у полоні.

Як відомо, Віктор Медведчук перед повномасштабним вторгненням військ РФ перебував під домашнім арештом, але потім втік. 12 квітня Медведчука затримали при спробі виїхати з України.

А 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права застави.

Щодо справи про замах на розграбування національних ресурсів, то Медведчук разом із нардепом від ОПЗЖ Тарасом Козаком та посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей України. Йдеться про незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму.