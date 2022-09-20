В Кремле назревает переворот: кто победит в битве кланов и займет трон Путина

Вой на московских болотах становится громче. Российские захватчики получают по зубам и у них все меньше шансов выиграть войну.

Успешное контрнаступление ВСУ бросает тень слабости на Путина. Кто воспользуется и выбьет из-под него пошатнувшийся трон?

– Была попытка покушения на Путина, и одну группу его охранников ликвидировали. Они исчезли, никто не может найти их след. Это очень похоже на линию военного переворота в Кремле. Я думаю, что процесс переворота, как говорил Михаил Сергеевич, уже пошел, – говорит политолог из Грузии Вахтанг Маисая.

Достоверность дворцового переворота драматически растет. Все кланы Кремля уже устали от войны и санкций.

— После такого ужасного разгрома, который только начинается, трудно сказать, насколько представления об этом разгроме проникли внутрь Кремля. Дворцовый переворот либо будет, либо нет. Я бы сказала, что вероятность 33 на 33 на 33, – отмечает журналистка Юлия Латынина.

Вариант первый, при котором все останется без изменений, ну разве что агрессивность режима наберет новые обороты – наиболее вероятный.

Вариант второй – добровольная смена власти. Путем выборов или естественной смерти Путина. Но все более реальным становится сценарий принудительного устранения диктатора.

В российских Telegram-каналах обсуждают тайную онлайн-конференцию между Путиным и секретарем Совбеза Патрушевым и главой ФСБ Бортниковым.

Президент РФ заявляет о планах объявить мобилизацию. Частичную, только в приграничных областях. Почти одновременно с этим Кадыров – очевидно, чтобы выслужиться – призывает не ждать официальных заявлений президента.

— Мы не должны ждать, пока руководство страны объявит общую мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться. Дать те силы, средства и возможности, которые есть. Из каждого региона можно легко набрать, подготовить и оснастить не менее тысячи добровольцев. Это минимум, – заявил Кадыров.

Первым на вышеупомянутом онлайн-совещании между Путиным, Патрушевым и Бортниковым слово взял директор ФСБ и раскритиковал предложения Путина по частичной мобилизации. Когда начал говорить Патрушев – Путин уже не слушал. Настроение было испорчено.

Одеяло перетягивают на себя поочередно разные кланы. Первоначально это были армейцы: Шойгу и Герасимов. Но после провалов на поле боя его потянули на себя силовики: Совбез, ФСБ и разведка. То есть Патрушев, Бортников и Нарышкин.

Согреться под кремлевским одеялом хотела бы еще одна сила – Федеральная служба охраны. И это темная лошадка, о которой мы расскажем далее.

Итак, первый клан – это силовики. Путин сам бывший ФСБшник и выходец из этого клана. И тут, похоже, решили сыграть по классике Тараса Бульбы: Я тебя породил, я тебя и уничтожу.

– Значительная часть российских элит уже поняла, что Путин ведет их в никуда. Они понимают, что санкции не снимут. Что никакой военной победы или даже военного баланса не будет. Россия будет истощаться. Вся эта путинская авантюра обойдется России не просто слишком дорого, она обойдется перезагрузкой режима, — говорит бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

А удержаться на местах, пригретых и сытых – хочется всем. Российский политолог Андрей Пионтковский в интервью каналу Фейгин Live сказал, что в Совбезе уже всерьез рассматривают, что власть от Путина заберут к себе. Вроде бы из-за болезни лидера Кремля.

— Я думаю, что слухи о болезни Путина распространяют именно через эти структуры, чтобы подготовить политическую основу и почву для его свержения, — говорит Маисая.

Во главе клана силовиков – Николай Патрушев, секретарь Совбеза России.

Когда-то он возглавлял ФСБ, сейчас поднялся по карьерной лестнице. Он идейный вдохновитель Путина. Неформальный куратор всех силовых структур, в которые, кстати, устроил почти всех своих родных.

Патрушева времен Путина часто сравнивают с Андроповым времен Брежнева. Своего рода серый кардинал. Он на год старше кремлевского руководителя. И как и Путин – выходец из ленинградской школы чекистов.

— Путин особенно тщательно следит, чтобы в его армии, в его ФСБ, и в его ФСО водились только лица, IQ и храбрость которых значительно ниже его собственных, — говорит Латынина.

Вторая весомая фигура в клане силовиков – это нынешний директор ФСБ Александр Бортников.

Биографии Бортникова и Путина – очень похожи. Оба – правда, в разные годы – прошли подготовку в структурах КГБ, из которого в конце концов и выросла Федеральная служба безопасности, которая откровенно просчиталась в отношении войны с Украиной. Ведь разведка ФСБ докладывала в Кремль, что, мол, здесь готовы встречать российские войска чуть ли не с цветами.

Поэтому Бортников и впал в немилость Путина. А значит, если хочет сохранить свое место и не закончить как много несогласных, отравлением или с петлей на шее – надо действовать.

– Я абсолютно уверен, что российские элиты начали тайные, но серьезные консультации о том, каким образом выйти из этой задницы, в которую они попали. И это они действительно уже понимают: и военные, и спецслужбы, и олигархи, — говорит Климкин.

И клан силовиков уже имеет свою кандидатуру на место Путина. На трон сватают старшего сына Патрушева – Дмитрия.

— Это нейтральный вариант, который можно продать населению и малосуществующему среднему классу. Который не примет на себя много хейта. И каким, в крайнем случае, можно пожертвовать. Это не сам Патрушев, – говорит Александр Краев.

У Дмитрия Патрушева была стремительная политическая карьера. В настоящее время занимает должность министра сельского хозяйства. Но если им все же придется пожертвовать в политическом смысле, то у Патрушева старшего есть еще один сын – Андрей. А также два племянника и брат, которые работают в политических структурах.

И следующий клан – это военные. Здесь штиля уже давно не видели. Один только шторм. Черная кошка пробежала между Путиным и министром обороны Шойгу.

Опять же, из-за провала Скачка мангуста. Ведь “захватить Киев за три дня” не удалось, а делать жесты доброй воли российским захватчикам приходится гораздо чаще, чем им бы этого хотелось.

Но проблема в том, что у клана военных нет кандидатуры на пост президента. Эксперты говорят, условно, армейцы еще не определились, к кому присоединиться в случае мятежа.

— Военные пока занимают нейтральную позицию. И к кому они присоединятся, пока неизвестно, – говорит Маисая.

Провал войны в Украине дамокловым мечом висит над шеями представителей клана военных. Если режим сохранится – их головы полетят, это факт. И они понимают это.

Но и Путин знает, что они понимают это. И чтобы сохранить Минобороны за собой – планирует отстранить Шойгу и назначить нового человека.

Виктор Золотов – давний друг Путина. И с годами дружба только крепнет. Он не просто тень президента, а еще и его спарринг-партнер по дзюдо.

Когда Путин был назначен главой правительства – Золотов стал директором его службы охраны. А с 2000 уже охраняет Путина как президента.

– Он обязан Путину всем. Путин его создал. Путин его создал как генерала, как руководителя. Даже как во многом медийное лицо. Мы помним его попытки в медийности, эти угрозы, все остальное. Но на самом деле, Золотов обязан Путину всем. Он бы так и оставался на довольно провинциальных должностях, – говорит Краев.

Сейчас Золотов возглавляет Росгвардию – ее Путин создал лично, в противоположность силовикам. Росгвардия насчитывает почти столько же бойцов, как в силовых структурах. И выполняет те же функции.

Так что если Золотов возглавит Минобороны, он сможет удержать их на стороне главы Кремля и не допустить их коалиции с мятежниками.

Следующий клан – сугубо пропутинский – Федеральная служба охраны. Ее руководитель – генерал Кочнев. Но вы о нем, наверное, и не слышали. Ведь контролирует работу этой структуры близкий друг Путина – олигарх Юрий Ковальчук.

Его называют кошельком президента. А еще – придворным Геббельсом. Ковальчук – один из вдохновителей дезинформационной политики. Он владеет крупнейшим медиа-холдингом в России, в который входят каналы РЕНтв, СТС и Первый канал. Ковальчук лично инструктирует Федеральную службу охраны.

– Ковальчук сейчас очень близок к дочерям Путина, он и с ними работает. Говорят, он сидит даже на совещаниях ФСО. ФСО согласовывает с Юрием Ковальчуком отдельные вопросы, касающиеся личности президента. Это такая степень доверия, что не нуждается в формальных должностях, – говорит Фейгин.

Сейчас Юрий Ковальчук, а соответственно и ФСО, на стороне Путина. Но с началом войны цивилизованные западные страны наложили на него личные санкции. Санкциям также подвергся Банк Россия. Ковальчук – бывший руководитель этого банка. Бывший – только на бумагах.

Рядом с современным фюрером в Гааге обязательно будет сидеть его надежный Геббельс. И чтобы этого избежать и начать договариваться с Западом, Ковальчук может поддаться и пойти на сотрудничество с силовиками.

Сейчас каждый клан эквивалентен другому. А вот в какие коалиции они могут объединяться – вопрос открытый. Это вряд ли знает даже Путин.

– Больше армий. Больше. Еще больше. Путин буквально приказал олигархам и государственным предприятиям за свой счет создавать частные военные кампании. Официальная версия: новый этап войны, который начнется в октябре. Так ли это на самом деле? Может, Путин готовит отдельные армии для защиты собственной жизни? – говорит Алексей Кобзарь.

Пока частные кампании, в том числе ЧВК Вагнера, полностью контролируются пропутинскими кланами. Их численность – около 50 тыс. Не так уж много, чтобы восстановить баланс сил, если кланы объединятся.

Вероятность переворота в Кремле увеличилась, это подтвердили все наши эксперты. Но что это значит для Украины?

— В сегодняшней России никого проукраинского, или того, кто имеет симпатии к нам, к украинцам, к Украине – нет. И мы не должны рассчитывать, что после перезагрузки российская реальность станет гораздо лучше. Я, например, допускаю, что она может стать даже хуже, – говорит Климкин.

Российская журналистка Юлия Латынина говорит, что нельзя забывать и о другой группе, которая может попытаться потянуть одеяло на свою сторону.

– Молодые полковники гиркинского типа. Гиркин, конечно, не молодой полковник, но я думаю, что у него в армии много поклонников. Они хотеть что-то могут, но у них “хотелка” не выросла. Но, конечно, это вполне могут быть реваншисты, которые будут говорить, что вот теперь мы будем к войне готовиться по-настоящему, — говорит Латынина.

Это подтверждают и ролики Гиркина-Стрелкова, в которых он критикует Путина не за развязывание войны, а за то, что его фашистские методы недостаточно фашистские.

История дворцовых переворотов в России – длинная и многогранная. При царях, когда не было цивилизованной модели передачи власти, ее отбирали силой. С тех пор – мало что изменилось.

Российского императора Павла I мятежники – его же гвардейские офицеры – ударили в висок тяжелой золотой табакеркой, а затем задушили шарфом.

Современные методы ликвидации более изощренные. Не исключено, что диктатора XXI века могут убрать его же собственными, давно проверенными методами – полонием или новичком.

Вахтанг Маисая сравнивает Путина с российским тираном прошлого столетия – Сталиным. Говорит, они во многом похожи. И закончить могут одинаково.

– Как, например, произошло с ликвидацией Сталина. Так сказать, тихо и без огласки. Из-за болезни или отравления, — отметил Маисая.

Решение о перевороте, будь то военном или дворцовом, окончательно не принято. Однако с каждым днем ​​войны даже ближайшее окружение Путина устает все больше и больше. Санкции растут, а шансы выиграть войну – нет.

Если в начале полномасштабного вторжения эксперты сомневались в перевороте, то сегодня шансы подобного развития событий увеличились в разы.

И чем успешнее контрнаступление ВСУ, тем больше шансов, что на российском телевидении снова будут бесконечно крутить балет Лебединое озеро.

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