Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Паникуют из-за проигрышей на фронте: политолог рассказал, почему РФ хочет провести псевдореферендумы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Паникуют из-за проигрышей на фронте: политолог рассказал, почему РФ хочет провести псевдореферендумы

Проведение фейковых референдумов в “Л/ДНР” — свидетельство панических и истерических настроений российского руководства, потому что им нужно как-то отвечать на успехи Вооруженных сил Украины и дать какой-то ответ самим россиянам, которые недовольны ситуацией на фронте.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Игорь Рейтерович, политолог и политический консультант.

По его словам, Кремль проведением этих “референдумов” пытается поднять ставки в отношениях с нашими западными партнерами. То есть Путин показывает, что он готов идти до конца – аннексировать эти территории Украины, на которых тогда уже будут действовать законы РФ, в частности, оборонная концепция о применении ядерного оружия.

Сейчас смотрят

По мнению политолога, угрозы применения ядерного оружия ничтожны. Здесь Россия больше хочет напугать.

Читайте
У РФ заканчиваются возможности остановить контрнаступление ВСУ на востоке – ISW

Также проведение “референдумов” позволит объявить частичную мобилизацию по всей России. В Кремле будут говорить, что “речь идет о защите территорий Российской Федерации”.

— Типа, нет уже никакой “специальной военной операции”, а уже есть отечественная война… В ближайшие несколько месяцев они могут собрать от 50 до 100 тыс. человек… Конечно, этих людей нужно еще научить и экипировать, но возможность провести мобилизацию есть, – считает Рейтерович.

Еще одной причиной быстрого проведения “референдумов” является желание Путина принудить Зеленского к переговорам.

– Зеленский говорил, что никаких переговоров с Россией не будет, если она проведет свои фейковые референдумы. Но Путин не считается с Зеленским и Украиной. Ему важно передать сообщение на Запад. Путин всегда поднимает ставки, – отмечает Игорь Рейтерович.

Политолог отметил, что после референдумов в России могут заговорить о присоединении аннексированных территорий Луганской и Донецкой областей к РФ, как когда-то было с Абхазией, Осетией, Приднестровьем. Однако результаты этих референдумов не имплементировали.

– Там якобы голосовали за присоединение к России, но РФ не делала следующего шага. С “ЛНР” и “ДНР” может быть такая же история. Кремль этими бумажками будет размахивать, кричать о праве нации на самоопределение и требовать переговоров. Также в РФ считают, что референдумы откладывают активные боевые действия и смогут получить оперативную паузу, чтобы накопить силы для наступления, — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Путину сейчас нечего терять, потому что ситуация внутри его страны ухудшилась. Ухудшились отношения со странами, которые занимали нейтральную позицию.

Читайте
Оккупанты заговорили о немедленных "референдумах" - в ОП ответили

По мнению политического эксперта, после проведения псевдореферендумов на поле боя ничего не изменится.

– Они и дальше будут получать от нас удары. ВСУ будут продолжать наступление и возвращать территории километр за километром… Россия может размахивать ядерным оружием, но вероятность его применения минимальна, — считает Игорь Рейтерович.

По его словам, проведение “референдумов” – это больше дипломатическая игра Путина.

Читайте
Гайдай рассказал, почему в Луганской области оккупанты спешат провести "референдум"

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка