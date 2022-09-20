Сентябрь, 20 в 20:04

Проведение фейковых референдумов в “Л/ДНР” — свидетельство панических и истерических настроений российского руководства, потому что им нужно как-то отвечать на успехи Вооруженных сил Украины и дать какой-то ответ самим россиянам, которые недовольны ситуацией на фронте.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Игорь Рейтерович, политолог и политический консультант.

По его словам, Кремль проведением этих “референдумов” пытается поднять ставки в отношениях с нашими западными партнерами. То есть Путин показывает, что он готов идти до конца – аннексировать эти территории Украины, на которых тогда уже будут действовать законы РФ, в частности, оборонная концепция о применении ядерного оружия.

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По мнению политолога, угрозы применения ядерного оружия ничтожны. Здесь Россия больше хочет напугать.

Также проведение “референдумов” позволит объявить частичную мобилизацию по всей России. В Кремле будут говорить, что “речь идет о защите территорий Российской Федерации”.

— Типа, нет уже никакой “специальной военной операции”, а уже есть отечественная война… В ближайшие несколько месяцев они могут собрать от 50 до 100 тыс. человек… Конечно, этих людей нужно еще научить и экипировать, но возможность провести мобилизацию есть, – считает Рейтерович.

Еще одной причиной быстрого проведения “референдумов” является желание Путина принудить Зеленского к переговорам.

– Зеленский говорил, что никаких переговоров с Россией не будет, если она проведет свои фейковые референдумы. Но Путин не считается с Зеленским и Украиной. Ему важно передать сообщение на Запад. Путин всегда поднимает ставки, – отмечает Игорь Рейтерович.

Политолог отметил, что после референдумов в России могут заговорить о присоединении аннексированных территорий Луганской и Донецкой областей к РФ, как когда-то было с Абхазией, Осетией, Приднестровьем. Однако результаты этих референдумов не имплементировали.

– Там якобы голосовали за присоединение к России, но РФ не делала следующего шага. С “ЛНР” и “ДНР” может быть такая же история. Кремль этими бумажками будет размахивать, кричать о праве нации на самоопределение и требовать переговоров. Также в РФ считают, что референдумы откладывают активные боевые действия и смогут получить оперативную паузу, чтобы накопить силы для наступления, — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Путину сейчас нечего терять, потому что ситуация внутри его страны ухудшилась. Ухудшились отношения со странами, которые занимали нейтральную позицию.

По мнению политического эксперта, после проведения псевдореферендумов на поле боя ничего не изменится.

– Они и дальше будут получать от нас удары. ВСУ будут продолжать наступление и возвращать территории километр за километром… Россия может размахивать ядерным оружием, но вероятность его применения минимальна, — считает Игорь Рейтерович.

По его словам, проведение “референдумов” – это больше дипломатическая игра Путина.