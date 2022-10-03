Жовтень, 03 в 10:35

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про міжусобиці у владній верхівці Росії і чим це може загрожувати президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

За його словами, так звані яструби – очільник Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК Вагнер Євген Пригожин вже атакують вертикаль влади й можуть зламати її.

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Раніше Кадиров через втрату Лиману “наїхав” на російського командувача Центральним військовим округом, генерал-полковника Олександра Лапіна. Євген Пригожин так само.

Подоляк наголошує, що в оточенні Путіна щиро не розуміють, чому не можуть зламати Україну.

— Це дуже цікавий симптом того, що відбувається в оточенні Путіна. Там не все так просто. Вони абсолютно точно не розуміють, чому не можуть зламати Україну, і вже не зламають, це очевидно. На підставі цього вони шукають, кого зробити винним. Але ці заяви Кадирова і тим паче – такої дивної істоти, як Пригожин, говорять про те, що вони рано чи пізно вийдуть на те, щоб зробити винним у програші РФ самого Путіна, – зауважив Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОПУ, Кадиров і Пригожин — це не системні люди, які отримували бенефіції від бюджету і могли доволі вільно почуватися.

– Але вони сьогодні атакують системну військову вертикаль. Вони її зламають, – заявив Подоляк.

На його думку, така поведінка Кадирова і Пригожина – це початок конфлікту між системною елітою — політичною, військовою, і несистемною.

Крім того, що Кадиров, що Пригожин не вміють працювати на державу загалом і не розуміють, що таке держава.

– Ми отримуємо дуже потужний конфлікт, ще місяць-два – кілька “Лиманів” буде, і всі ці конфлікти всередині будуть очевидні навіть для росіян, – вважає Михайло Подоляк.

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