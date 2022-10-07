США выделят Украине $55 млн на подготовку к зиме
Президент Украины встретился с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Они обсудили подробности конкретных программ, разработанных с целью развития безопасного пространства и восстановления Украины.
В частности, Агентство США приняло решение о выделении $55 млн для подготовки инфраструктуры теплоснабжения Украины к зиме во время борьбы с российской армией.
– Наша главная цель – подготовка к зиме, создание достойных условий для проживания населения на освобожденных территориях и восстановление критической инфраструктуры. Есть большое и амбициозное, что будет после победы Украины, а есть то, что нужно сейчас и где вы сможете нам помочь, — отметил президент.
Зеленский поблагодарил за экономическую и оборонную поддержку США, отметив очередной американский пакет помощи в размере $1,1 млрд и решение о выделении всего более $12 млрд.
В рамках встречи президент вручил Саманте Пауэр орден княгини Ольги I степени, которым она отмечена за весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества и последовательную поддержку Украины.