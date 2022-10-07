США виділять Україні $55 млн на підготовку до зими

Жовтень, 06 в 23:36

Президент України зустрівся з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер. Вони обговорили подробиці конкретних програм, розроблених із метою розбудови безпечного простору та відновлення України.

Зокрема, Агенство США ухвалило рішення про виділення $55 млн для підготовки інфраструктури теплопостачання України до зими під час боротьби з російською армією.

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– Наша головна мета – підготовка до зими, створення гідних умов для проживання населення на звільнених територіях та відновлення критичної інфраструктури. Є велике та амбітне, що буде після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви зможете нам допомогти, – зазначив президент.

Зеленський подякував за економічну та оборонну підтримку США, відзначивши черговий американський пакет допомоги у розмірі $1,1 млрд і рішення про виділення загалом понад $12 млрд.

У межах зустрічі президент вручив Саманті Павер орден княгині Ольги I ступеня, яким її відзначено за вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну підтримку України.