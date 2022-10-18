Жовтень, 18 в 14:35

Уряду України пропонують ввести санкції проти новоствореного АТ Експлуатаційна організація Запорізької АЕС (Росія) та проти керівників російських молодіжних організацій, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки із посиланням на рішення міжвідомчої групи.

Так, проєкт розпорядження щодо запровадження нових санкцій після доопрацювання передадуть на розгляд Уряду, а далі – РНБО.

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Також міжвідомча група рекомендувала до розгляду Кабінетом Міністрів пакет санкцій проти керівників молодіжних організацій Росії, які мають відвертий військово-пропагандистський характер. У переліку – 33 особи.

Пакет санкцій проти цих організацій також передадуть до РНБО.

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Довідково: АТ Експлуатаційна організація Запорізької АЕС (Росія) була створена 3 жовтня 2022 р. Її засновником є Росенергоатом, що входить до держкорпорації Росатом.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін видав “указ”, яким доручив передати під управління РФ Запорізьку АЕС.

В українському МЗС, а також в державній компанії Енергоатом вже назвали нікчемним “указ” Путіна щодо ЗАЕС.

Фото: Мінекономіки