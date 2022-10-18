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Факти / Україна / Політика

Мінекономіки пропонує санкції проти “керуючої” ЗАЕС російської компанії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінекономіки пропонує санкції проти “керуючої” ЗАЕС російської компанії

Уряду України пропонують ввести санкції проти новоствореного АТ Експлуатаційна організація Запорізької АЕС (Росія) та проти керівників російських молодіжних організацій, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки із посиланням на рішення міжвідомчої групи.

Так, проєкт розпорядження щодо запровадження нових санкцій після доопрацювання передадуть на розгляд Уряду, а далі – РНБО.

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Також міжвідомча група рекомендувала до розгляду Кабінетом Міністрів пакет санкцій проти керівників молодіжних організацій Росії, які мають відвертий військово-пропагандистський характер. У переліку – 33 особи.

Пакет санкцій проти цих організацій також передадуть до РНБО.

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Довідково: АТ Експлуатаційна організація Запорізької АЕС (Росія) була створена 3 жовтня 2022 р. Її засновником є Росенергоатом, що входить до держкорпорації Росатом.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін видав “указ”, яким доручив передати під управління РФ Запорізьку АЕС.

В українському МЗС, а також в державній компанії Енергоатом вже назвали нікчемним “указ” Путіна щодо ЗАЕС.

Фото: Мінекономіки

Джерело: Мінекономіки
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