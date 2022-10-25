Жовтень, 25 в 10:37

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припускає обмін затриманого президента підприємства Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва на українських військовополонених.

Про це Подоляк заявив в інтерв’ю каналу Новое время.

За його словами, в ОПУ позитивно сприйняли новину про затримання Богуслаєва, як і будь-кого, кого звинувачують у ст. 111 КК – держзрада.

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Михайло Подоляк не виключив, що затриманого В’ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських полонених.

– Робитимемо все, що завгодно. І ці суб’єкти можуть потрапити теж в обмінний список… Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів, — сказав Подоляк.

Наразі ще жодного рішення не ухвалювали.

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Нагадаємо, що в СБУ підтвердили затримання президента Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Обом оголошено підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Справа стосується незаконного постачання Мотор Січчю товарів військового призначення для російської штурмової авіації.