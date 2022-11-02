Ноябрь, 02 в 21:58

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новоназначенным министром обороны Италии Гвидо Гросетто, а также с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

Так, глава Минобороны Украины обсудил с Гвидо Гросетто дальнейшие перспективы сотрудничества.

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— В первый же день после праздников в Италии у меня состоялся разговор с новым итальянским министром обороны Гвидо Гросетто. Поздравляю с назначением! Хорошие новости: правительство Италии продолжит поддержку Украины. Обсуждены перспективы сотрудничества по многосторонним проектам, — отметил Резников.

On the very first day after the holidays in ????????, I had a conversation with the new ???????? #DefMin @GuidoCrosetto

Congratulations on the appointment!

Good news: the ???????? Government will continue its support for ????????.

Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Кроме того, состоялся продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

— Мы обсудили дополнительные способы усиления украинской обороноспособности. Мы безмерно благодарны Финляндии за мощную поддержку!, — написал Резников.

Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of ???????? @anttikaikkonen

We discussed additional ways to strengthen ???????? defence capabilities.

We are immensely grateful to ???????? for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Ранее глава Минобороны Алексей Резников выразил благодарность президенту США Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину за выделение Украине очередного транша помощи в сфере безопасности. Это пакет помощи в размере $275 млн.