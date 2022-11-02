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Факты / Україна / Политика

Резников с министрами обороны Италии и Финляндии обсудил усиление обороны Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
Резников с министрами обороны Италии и Финляндии обсудил усиление обороны Украины
Фото: Генштаб ВСУ

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новоназначенным министром обороны Италии Гвидо Гросетто, а также с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

Так, глава Минобороны Украины обсудил с Гвидо Гросетто дальнейшие перспективы сотрудничества.

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— В первый же день после праздников в Италии у меня состоялся разговор с новым итальянским министром обороны Гвидо Гросетто. Поздравляю с назначением! Хорошие новости: правительство Италии продолжит поддержку Украины. Обсуждены перспективы сотрудничества по многосторонним проектам, — отметил Резников.

Кроме того, состоялся продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

— Мы обсудили дополнительные способы усиления украинской обороноспособности. Мы безмерно благодарны Финляндии за мощную поддержку!, — написал Резников.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников выразил благодарность президенту США Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину за выделение Украине очередного транша помощи в сфере безопасности. Это пакет помощи в размере $275 млн.

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