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Факти / Україна / Політика

Рєзніков із міністрами оборони Італії та Фінляндії обговорив посилення оборони України

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Рєзніков із міністрами оборони Італії та Фінляндії обговорив посилення оборони України
Фото: Генштаб ЗСУ

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков поговорив із новопризначеним міністром оборони Італії Гвідо Гросетто, а також із міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

Так, голова Міноборони України обговорив із Гвідо Гросетто подальші перспективи співпраці.

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– Першого ж дня після свят в Італії у мене відбулася розмова з новим італійським міністром оборони Гвідо Гросетто. Вітаю із призначенням! Хороші новини: уряд Італії продовжить підтримку України. Обговорено перспективи співпраці щодо багатосторонніх проектів, — зазначив Резніков.

Крім того, відбулася продуктивна розмова з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

– Ми обговорили додаткові способи посилення української обороноздатності. Ми безмежно вдячні Фінляндії за потужну підтримку! – написав Резніков.

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков висловив подяку президенту США Джо Байдену та очільнику Пентагону Ллойду Остіну за виділення Україні чергового траншу допомоги у сфері безпеки. Це пакет допомоги у розмірі $275 млн.

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