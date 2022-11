Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков поговорив із новопризначеним міністром оборони Італії Гвідо Гросетто, а також із міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

Так, голова Міноборони України обговорив із Гвідо Гросетто подальші перспективи співпраці.

On the very first day after the holidays in ????????, I had a conversation with the new ???????? #DefMin @GuidoCrosetto

Congratulations on the appointment!

Good news: the ???????? Government will continue its support for ????????.

Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb

