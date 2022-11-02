Рєзніков із міністрами оборони Італії та Фінляндії обговорив посилення оборони України
Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков поговорив із новопризначеним міністром оборони Італії Гвідо Гросетто, а також із міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.
Про це Резніков повідомив у Twitter.
Так, голова Міноборони України обговорив із Гвідо Гросетто подальші перспективи співпраці.
– Першого ж дня після свят в Італії у мене відбулася розмова з новим італійським міністром оборони Гвідо Гросетто. Вітаю із призначенням! Хороші новини: уряд Італії продовжить підтримку України. Обговорено перспективи співпраці щодо багатосторонніх проектів, — зазначив Резніков.
On the very first day after the holidays in ????????, I had a conversation with the new ???????? #DefMin @GuidoCrosetto
Congratulations on the appointment!
Good news: the ???????? Government will continue its support for ????????.
Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
Крім того, відбулася продуктивна розмова з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.
– Ми обговорили додаткові способи посилення української обороноздатності. Ми безмежно вдячні Фінляндії за потужну підтримку! – написав Резніков.
Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of ???????? @anttikaikkonen
We discussed additional ways to strengthen ???????? defence capabilities.
We are immensely grateful to ???????? for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
Раніше голова Міноборони Олексій Резніков висловив подяку президенту США Джо Байдену та очільнику Пентагону Ллойду Остіну за виділення Україні чергового траншу допомоги у сфері безпеки. Це пакет допомоги у розмірі $275 млн.