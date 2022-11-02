Листопад, 02 в 21:58

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков поговорив із новопризначеним міністром оборони Італії Гвідо Гросетто, а також із міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

Так, голова Міноборони України обговорив із Гвідо Гросетто подальші перспективи співпраці.

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– Першого ж дня після свят в Італії у мене відбулася розмова з новим італійським міністром оборони Гвідо Гросетто. Вітаю із призначенням! Хороші новини: уряд Італії продовжить підтримку України. Обговорено перспективи співпраці щодо багатосторонніх проектів, — зазначив Резніков.

On the very first day after the holidays in ????????, I had a conversation with the new ???????? #DefMin @GuidoCrosetto

Congratulations on the appointment!

Good news: the ???????? Government will continue its support for ????????.

Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Крім того, відбулася продуктивна розмова з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

– Ми обговорили додаткові способи посилення української обороноздатності. Ми безмежно вдячні Фінляндії за потужну підтримку! – написав Резніков.

Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of ???????? @anttikaikkonen

We discussed additional ways to strengthen ???????? defence capabilities.

We are immensely grateful to ???????? for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков висловив подяку президенту США Джо Байдену та очільнику Пентагону Ллойду Остіну за виділення Україні чергового траншу допомоги у сфері безпеки. Це пакет допомоги у розмірі $275 млн.