Послы ЕС встретились для обсуждения 18-го пакета санкций против РФ

Послы государств Европейского Союза собрались сегодня в Брюсселе на внеочередное заседание Комитета постоянных представителей (Coreper).

Об этом сообщает Европейская правда.

Обсуждение 18-го пакета санкций и американских тарифов

Заседание Coreper началось в 15:30 по брюссельскому времени (16:30 по киевскому).

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В повестке дня два ключевых вопроса: 18-й пакет санкций против России и заявление Трампа о повышении тарифов на европейские товары до 30%.

Большая часть дискуссии посвящена ценовому потолку на российскую нефть и предложению Еврокомиссии сделать его динамичным. Это означает, что он будет автоматически меняться в зависимости от колебаний рыночной цены на нефть.

Вопрос о тарифах и экономических отношениях с США начали рассматривать еще в пятницу, 11 июля. Сегодняшнее заседание стало продолжением дискуссии об американских торговых ограничениях для европейского экспорта.

Решения по итогам обсуждений должны быть приняты в ближайшее время, поскольку вопрос санкций против России остается приоритетным для ЕС.

Напомним, что в конце июня ЕС согласовал продление всех санкций против РФ, но не смог принять 18-й пакет.

В частности, из-за того, что Словакия не поддержала новые ограничения для РФ.

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