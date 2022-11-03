Верховная Рада уволила министра развития общин Украины Чернышева

Ноябрь, 03 в 12:59

Верховная Рада Украины уволила министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов.

По неофициальной информации, после отставки с должности министра Чернышева могут назначить на должность руководителя НАК Нафтогаз Украины вместо Юрия Витренко, которого правительство уволило 31 октября.

Народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что Чернышев объяснил вероятный переход в Нафтогаз заботой об энергетической безопасности.

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Он отвечает за это направление как руководитель штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду.

Фото: Минрегион