Верховна Рада звільнила міністра розвитку громад України Чернишова

Листопад, 03 в 12:59

Верховна Рада України звільнила міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів.

За неофіційною інформацією, після відставки з посади міністра Чернишова можуть призначити на посаду керівника НАК Нафтогаз України замість Юрія Вітренка, якого уряд звільнив 31 жовтня.

Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що Чернишов пояснив ймовірний перехід до Нафтогазу піклуванням про енергетичну безпеку.

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Він відповідає за цей напрям як керівник штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду.

Фото: Мінрегіон