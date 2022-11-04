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Факты / Україна / Политика

Только Украина способна реально усилить страны НАТО – Резников

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников убежден, что только Украина может по-настоящему усилить НАТО после победы над РФ, поскольку такого опыта в противостоянии российской агрессии нет ни у одной армии мира.

– Украина уже всем доказала, что имеет наилучший опыт и умение противостоять агрессии РФ. Сегодня такой экспертизны, которую имеют ВСУ, нет ни у одной армии мира. Поэтому вопрос усиления НАТО будет стоять номером один после победы. Поскольку только Украина способна реально усилить страны НАТО, – заявил он на брифинге.

Именно поэтому, по его словам, партнеры настроены на долговременную поддержку Киева, которая продолжится и после победы над Россией.

– Все понимают, что даже победа Украины – а я надеюсь, что она будет в обозримом, ближайшем будущем – не будет означать, что эта поддержка остановится, – подчеркнул Резников, имея ввиду поставки современного западного вооружения.

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