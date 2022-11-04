Тільки Україна здатна реально посилити країни НАТО – Резніков

Листопад, 04 в 14:23

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що тільки Україна може по-справжньому посилити НАТО після перемоги над РФ, оскільки такого досвіду у протистоянні російській агресії не має жодна армія світу.

– Україна вже всім довела, що має найкращий досвід і вміння у протистоянні агресії РФ. Сьогодні такої експертизни, яку мають ЗСУ, не має жодна армія світу. Тому питання посилення НАТО стоятиме номером один після перемоги. Оскільки тільки Україна здатна реально посилити країни НАТО, – заявив він на брифінгу.

Саме тому, за його словами, партнери налаштовані на довготривалу підтримку Києва, яка продовжиться і після перемоги над Росією.

– Всі розуміють, що навіть перемога України – а я маю надію, що вона буде в осяжному, найближчому майбутньому – не означатиме, що ця підтримка зупиниться, – наголосив Резніков, маючи на увазі постачання сучасного західного озброєння.