Октябрь, 18 в 22:10

Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия, когда заходит речь о вступлении в Североатлантический союз.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Берлинском внешнеполитическом форуме 18 октября.

Он объяснил, почему с его стороны отсутствуют комментарии относительно вступления Украины в НАТО так, как в случае Швеции и Финляндии. Впрочем, он подчеркнул, что двери НАТО для Украины всегда открыты.

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— Я уверен, что Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Союзе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде, — отметил Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в Украине до сих пор продолжается война, поэтому приоритетом для НАТО остается предоставление украинской стороне военной помощи, что уже делают союзники и партнеры НАТО.

— Эта военная поддержка беспрецедентна и помогла Украине достичь успехов на поле боя, — добавил генсек НАТО.

При этом Столтенберг возразил, что решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина однажды станет членом Альянса, дало Киеву “напрасные надежды”.

— С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и контролирует части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины, — добавил он.

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

2 октября лидеры девяти стран Европы выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили, что хотят видеть Украину в НАТО. Речь идет о Словакии, Эстонии, Чехии, Румынии, Польше, Черногории, Латвии, Литве и Северной Македонии.

Источник: Oana Lungescu