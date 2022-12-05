Грудень, 05 в 17:19

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили більшість ракет, які війська РФ сьогодні запустили по території України.

Про це повідомив у короткому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, коментуючи чергову масовану ракетну атаку РФ 5 грудня.

– Бажаю здоров’я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО – більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається! – наголосив президент.

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Як відомо, 5 грудня війська РФ здійснили нову, вже восьму, масовану ракетну атаку на Україну. Повідомлялося про вибухи в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Тернопільській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія запускала ракети по Україні з Каспійського та Чорного морів (зі стратегічної авіації та з кораблів).

Наразі відомо, що на Полтавщині сили ППО збили до десяти російських ракет. А українські захисники з повітряного командування Схід збили 15 ракет.

В Укренерго поінформували, що влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури все ж є. З цим повʼязані аварійні відключення світла в деяких областях.