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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области слышны взрывы — предварительно работает ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022

В Днепропетровской области были слышны взрывы. По предварительной информации, это работа нашей противовоздушной обороны.

Ранее на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированного ракетного удара со стороны РФ.

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Сообщалось о взрывах в Полтавской и Харьковской областях. Это также может быть работа нашей нашей ПВО. Предварительно нашим Воздушным силам удалось сбить несколько ракет.

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