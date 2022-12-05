В Днепропетровской области слышны взрывы — предварительно работает ПВО
Требует проверки
В Днепропетровской области были слышны взрывы. По предварительной информации, это работа нашей противовоздушной обороны.
Ранее на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированного ракетного удара со стороны РФ.
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Сообщалось о взрывах в Полтавской и Харьковской областях. Это также может быть работа нашей нашей ПВО. Предварительно нашим Воздушным силам удалось сбить несколько ракет.