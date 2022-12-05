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Факты / Україна

В Харьковской и Полтавской области работает ПВО

Валентина Летяк, редактор ленты
ППО працює

Взрывы, которые могут слышать жители Полтавской и Харьковской областей, – это работа нашей ПВО.

Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированного ракетного удара со стороны РФ.

Предварительно, нашим Воздушным силам удалось сбить несколько ракет.

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Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО.

В Черкасской и Винницкой областях также есть угроза ракетных ударов, о чем предупреждают представители местных властей.

О звуках, похожих на взрывы, сообщают в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях.

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В Днепропетровской области слышны взрывы — предварительно работает ПВО

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

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