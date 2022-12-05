В Харьковской и Полтавской области работает ПВО
Взрывы, которые могут слышать жители Полтавской и Харьковской областей, – это работа нашей ПВО.
Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированного ракетного удара со стороны РФ.
Предварительно, нашим Воздушным силам удалось сбить несколько ракет.
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Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО.
В Черкасской и Винницкой областях также есть угроза ракетных ударов, о чем предупреждают представители местных властей.
О звуках, похожих на взрывы, сообщают в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях.
Фото: Повітряні Сили ЗСУ