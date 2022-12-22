Декабрь, 22 в 17:08

Президент Владимир Зеленский на обратном пути из США в Украину встретился с лидером Польши Анджеем Дудой.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, встреча прошла в Жешуве, которому Украина присвоила звание города-спасателя.

Президенты подвели итоги 2022 года, который принес чрезвычайно сложные вызовы из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны.

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Зеленский поблагодарил президента Польши за мощную помощь нашей стране. Лидеры обсудили двусторонние отношения и планы на будущее.

– По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году, — отметил Зеленский, комментируя переговоры.

По данным Офиса президента, лидеры затронули широкий спектр вопросов. Акцент был сделан на усилении обороноспособности Украины.

Кроме того, Зеленский и Дуда обсудили гуманитарные вопросы, которые также важны, учитывая большое количество украинских беженцев, вынужденных покинуть Украину, спасаясь от военных действий.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США в среду, 21 декабря. Это первая его заграничная поездка с момента полномасштабного вторжения войск РФ.

Украинский лидер встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед членами американского Конгресса.