Декабрь, 21 в 22:10

В Овальном кабинете началась двусторонняя встреча лидеров США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Перед закрытой частью переговоров Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS из Бахмута.

Президент Украины подчеркнул, что капитан, которого он встретил вчера в восточном городе, попросил передать свою военную медаль президенту США, назвав его “храбрым”. Байден в ответ отметил, что считает, что это незаслуженно, но для него это “большая честь”.

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Джо Байден рассказал, что он и его умерший сын-ветеран Бо Байден имели традицию дарить друг другу специальные монеты. Он сказал, что отдаст одну, чтобы Зеленский передал ее солдату.

Президент США сообщил, что ему трудно поверить, что прошло уже 300 дней со дня, когда Россия начала полномасштабную войну против украинского народа.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия.

– Украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я честно говорю это. Вы не просто вдохновляете нас, но вдохновляете мир своим мужеством и тем, как вы проявили свою стойкость и решительность по отношению к своему будущему, – подчеркнул американский президент.

Он добавил, что весь американский народ – и демократы, и республиканцы – с гордостью стоят рядом с украинцами.

– Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищаться, в частности – усилением ее противовоздушной обороны, – пообещал Байден, добавив, что именно поэтому США передают Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Американский лидер назвал Владимира Зеленского человеком года в США, ссылаясь на звание, присвоенное украинскому лидеру журналом Time.

#BREAKING Zelensky tells Biden of “appreciation from my heart” for US support pic.twitter.com/WKo5v8BqF5 — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2022

Президент Зеленский подчеркнул, что хотел совершить эту поездку раньше, но ситуация слишком сложная.

Он выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку под руководством г-на Байдена, а также поблагодарил Конгресс за одобрение финансирования.

– Спасибо от простых людей вашим простым людям, американцам. Я это очень ценю, – сказал Зеленский.

Американский лидер пообещал и дальше поддерживать “великий народ Украины”.

Фото: скріншот відео Фактів ICTV