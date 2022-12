В Овальном кабинете началась двусторонняя встреча лидеров США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Перед закрытой частью переговоров Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS из Бахмута.

Президент Украины подчеркнул, что капитан, которого он встретил вчера в восточном городе, попросил передать свою военную медаль президенту США, назвав его “храбрым”. Байден в ответ отметил, что считает, что это незаслуженно, но для него это “большая честь”.

Джо Байден рассказал, что он и его умерший сын-ветеран Бо Байден имели традицию дарить друг другу специальные монеты. Он сказал, что отдаст одну, чтобы Зеленский передал ее солдату.

Президент США сообщил, что ему трудно поверить, что прошло уже 300 дней со дня, когда Россия начала полномасштабную войну против украинского народа.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия.

Он добавил, что весь американский народ – и демократы, и республиканцы – с гордостью стоят рядом с украинцами.

Американский лидер назвал Владимира Зеленского человеком года в США, ссылаясь на звание, присвоенное украинскому лидеру журналом Time.

#BREAKING Zelensky tells Biden of “appreciation from my heart” for US support pic.twitter.com/WKo5v8BqF5

— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2022