Грудень, 22 в 17:08

Президент Володимир Зеленський на зворотному шляху зі США до України зустрівся з лідером Польщі Анджеєм Дудою.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, зустріч пройшла в Жешуві, якому Україна присвоїла звання міста-рятівника.

Президенти підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні виклики через спровоковану РФ повномасштабну війну.

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Зеленський подякував президенту Польщі за потужну допомогу нашій країні. Лідери обговорили двосторонні відносини та плани на майбутнє.

– Дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодію на міжнародному рівні у 2023 році, – наголосив Зеленський, коментуючи переговори.

За даними Офісу президента, лідери торкнулися широкого спектра питань. Акцент було зроблено на посиленні обороноздатності України.

Крім того, Зеленський та Дуда обговорили гуманітарні питання, що також є важливими з огляду на велику кількість українських біженців, які були змушені залишити Україну, рятуючись від воєнних дій.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до США в середу, 21 грудня. Це перша його закордонна поїздка з моменту повномасштабного вторгнення військ РФ.

Український лідер зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив перед членами американського Конгресу.