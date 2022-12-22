Декабрь, 22 в 2:54

Украина и США победили в борьбе за сознание людей, теперь Украине необходимо победить на поле боя.

Об этом 22 декабря заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США.

Во время того, как украинский лидер входил в зал, от конгрессменов и американских чиновников раздавались громкие аплодисменты и возгласы приветствия. У многих присутствующих была украинская символика, а у некоторых — одежда в сине-желтых цветах.

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— Спасибо. Это слишком много для меня. Это все — для нашего величественного народа, — сказал Зеленский в ответ на такую теплую встречу.

Президент заявил, что для него большая честь выступать в Капитолии и снова увидеться с конгрессменами, которые имели смелость приехать в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

— Я надеюсь, что мои слова уважения и благодарности отзвучат в каждом сердце американца. Украина жива, Украина борется. Мы победили Россию в борьбе за умы людей. У нас больше нет страха. Российская тирания потеряла контроль над нами, — сказал он.

Президент подчеркнул, что страх больше никогда не должен влиять на сознание людей, и США и Украина сделают все, чтобы мир так же одержал победу.

— Россияне смогут так же одержать победы, когда они смогут победить Кремль в своем сознании, в своей голове, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что это война не только за территорию, свободу и независимость Украины, поскольку это борьба за определение того, в каком мире наши дети и внуки будут жить.

— Две наши нации являются союзниками в этой битве. И следующий год будет поворотной точкой. Я знаю, что это будет, когда украинское мужество и американская уверенность будут гарантировать свободу людей, которые отстаивают свои ценности, — сказал он.

Украинский глава государства рассказал, что 20 декабря был на передовой, в городе Бахмут, где встречался с военными ВСУ.

— Бахмут — это наша крепость. Российские наемники ревностно атакуют его с мая, но Бахмут стоит. В прошлом году 77 тысяч человек жили в этом городе. Сейчас там живут всего несколько человек. Окопы переходят из рук в руки несколько раз в день в яростной борьбе, но украинский Донбасс стоит, — сказал президент.

Он заявил, что россияне используют все, что у них есть против Бахмута и других украинских городов. И хотя оккупанты имеют преимущество в артиллерии, в количестве самолетов, которых у России больше, чем Украина когда-либо имела, но украинские Силы обороны продолжают стоять.

Президент добавил, что все украинцы гордятся Вооруженными силами, когда же тактика россиян является примитивной.

— Они все сжигают и уничтожают то что видят. Они посылают преступников на войну. Наши бойцы ведут себя так же как американцы против нацистов в 1944 году. Украина держит строй и никогда не сдастся, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что ВСУ критически важна поддержка Соединенных Штатов. И хотя США предоставили Украине артиллерию, за что украинцы благодарны, но этого недостаточно.

— Бахмут — это не только крепость, Бахмут может изменить траекторию войны, — заявил он.

Владимир Зеленский заявил, что когда Россия не может обстреливать украинские города артиллерией, тогда она пытается разрушить их ракетными атаками.

Кроме того, Иран выступает союзником России в войне против Украины.

— Иранские убийственные дроны, которые идут в Россию сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит другого. Чтобы воевать против свободного мира… И это вопрос времени — когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас, — сказал президент.

В следующем году Украина нуждается в большем количестве артиллерии, пушек и снарядов — чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает российскую армию, а чтобы борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость.

— Мы нуждаемся в большем количестве ваших ЗРК Patriot, чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли в полную силу работать ради нашей победы, — сказал Зеленский.

Президент считает, что между США и Украиной не должно быть никаких табу в союзничестве, поскольку Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас.

В то же время украинские солдаты могут управлять современными американскими танками и самолетами, заверил он.

Недостаток в украинских военных бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать украинцев и держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины.

Именно поэтому поддержка США является критически важной для украинцев, в том числе и финансовая помощь, поэтому будет правильным и своевременным предоставить Украине нужный финансовый пакет на 2023-й год.

— Только Россия может остановить эту агрессию, но вы можете ускорить нашу победу, которая докажет любому потенциальному агрессору, что уже никогда не удастся сломать границы другого народа и остаться царствовать над людьми против их воли, — сказал он.

Зеленский уверен, что сегодня наивно ждать от России шагов к миру, когда россиянам нравится быть государством-террористом.

— Россияне еще отравлены Кремлем. Но восстановление международного правопорядка нужно. Мир нужен. Украина дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Байденом — нашу Формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности — гарантированной на десятилетия вперед, — сказал он.

Президент Украины предложил провести саммит мира уже этой зимой.

— И я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, уважаемые члены Конгресса, может способствовать в ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось безоговорочным, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции таким образом, чтобы заставить Россию почувствовать, насколько разрушительной является ее агрессия.

— В ваших же силах — помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту неспровоцированную и незаконную войну. Сделайте это! Пусть государство-террорист ответит за террор и возместит все нанесенные войной убытки, — призвал конгрессменов украинский лидер.

Президент напомнил, что через несколько дней украинцы будут праздновать Рождество, вероятно, при свечах.

— Не потому, что так более сентиментально. А потому, что иначе — не будет света. Прямо сейчас как следствие российских ударов более десяти миллионов человек в Украине — без электричества. Миллионы — без тепла и воды, — сказал он.

При этом украинцы не жалуются и не сравнивают, кому легче жить, а кому хуже, поскольку это является войной за независимость Украины.

— Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество — и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не погаснет. Если будут российские ракеты — мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище в вечер перед Рождеством — украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И мы услышим миллионы голосов украинцев, которые все будут желать одного — победы, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина стала сильнее, чем была, поэтому сегодня, вместе с США, можно поставить на место каждого из тех, кто бросит вызов свободе.

— Это будет фундаментом защиты демократии в наше время — в Европе и мире, — сказал он.

Украинский лидер поблагодарил каждую американскую семью, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям и поблагодарил президента США Джо Байдена и обе партии Конгресса за неоценимую помощь.

Владимир Зеленский вспомнил слова 32-го президента Соединенных Штатов Фраклина Рузвельта о том, что “американский народ в своем праведном могуществе добьется абсолютной победы”.

— Когда я был вчера в Бахмуте, наши герои передали мне этот флаг. Это боевой флаг. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они попросили меня передать этот флаг Конгрессу США — членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть же эти решения будут приняты! Пусть этот флаг будет у вас, дамы и господа, — сказал президент.

Он пояснил, что этот флаг символизирует то, что Украина победит в войне с Россией.

— Мы стоим, мы боремся и мы выигрываем. Потому что мы — вместе. Украина, Америка и весь свободный мир, — сказал Зеленский.

С этими словами президент подарил флаг спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту США Камале Харрис.

В ответ на это Нэнси Пелоси подарила Зеленскому флаг США, который был поднят на Капитолии в честь визита президента Украины.