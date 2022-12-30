Кабмин продлил отсрочку от призыва для забронированных военнообязанных
Кабинет министров Украины принял решение о продлении еще на месяц отсрочки от призыва для забронированных военнообязанных во время мобилизации.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на утвержденное решение правительства, согласно которому суммарный срок продления отсрочек автоматически увеличен с двух до трех месяцев.
Недавно Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о разработке нового постановления, в рамках которого нормируется порядок организации бронирования военнообязанных работников.
Свириденко поделилась, что среди них — органы власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, учреждения и организации.
В этот перечень входят предприятия, которые производят товары или предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.
К ним относятся и предприятия, которые являются критически важными для работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.