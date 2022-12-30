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Факты / Україна / Политика

Кабмин продлил отсрочку от призыва для забронированных военнообязанных

Юля Захарченко, редактор ленты
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины принял решение о продлении еще на месяц отсрочки от призыва для забронированных военнообязанных во время мобилизации.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на утвержденное решение правительства, согласно которому суммарный срок продления отсрочек автоматически увеличен с двух до трех месяцев.

Недавно Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о разработке нового постановления, в рамках которого нормируется порядок организации бронирования военнообязанных работников.

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Свириденко поделилась, что среди них — органы власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, учреждения и организации.

В этот перечень входят предприятия, которые производят товары или предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

К ним относятся и предприятия, которые являются критически важными для работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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