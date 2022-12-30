Кабмін продовжив відстрочку від призову для заброньованих військовозобов’язаних

Грудень, 30 в 20:44

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження ще на місяць відстрочки від призову для заброньованих військовозобов’язаних під час мобілізації.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням за затверджене рішення уряду, згідно з яким сумарний термін продовження відстрочок автоматично збільшено з двох до трьох місяців.

Нещодавно міністр економіки Юлія Свириденко повідомила про розробку нової постанови, в рамках якої унормується порядок організації бронювання військовозобов’язаних працівників.

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Свириденко поділилася, що серед них – органи влади, інші держоргани, органи місцевого самоврядування, установи та організації.

До цього переліку входять підприємства, які виробляють товари чи надають послуги, які необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

До них належать і підприємства, які є критично важливими для роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.