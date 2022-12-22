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В Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС, на который пригласили Зеленского

Юля Захарченко, редактор ленты
Україна-ЄС
Фото: Dreamstime

В Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС 3 февраля 2023 года, на который был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил спикер президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс. По его словам, есть открытое приглашение президенту Украины.

— Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель, — отмечает он.

Лидеры Европейского Союза на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

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Источник: Интерфакс-Украина
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