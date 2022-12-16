Декабрь, 16 в 20:37

Еврокомиссия весной 2023 года даст предварительную оценку прогрессу Украины в выполнении перечня из семи рекомендаций, необходимых для старта переговоров о членстве в Евросоюзе.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, ссылаясь на выводы Совета ЕС от 13 декабря. Этот документ был принят на заседании министрами стран-членов блока.

В выводах отмечается, что Совет ЕС принимает во внимание планы Еврокомиссии предоставить обновленные данные о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций весной 2023 года.

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Кроме того, Совет ЕС отметил существенный прогресс нашего государства в реализации реформ и значительные усилия по достижению целей, которые Еврокомиссия определила в своих рекомендациях.

– Совет приветствует реформаторские усилия Украины в столь трудные времена и поощряет продолжать этот путь, – говорится в выводах.

Кроме того, предусмотрено, что Еврокомиссия наработает дорожную карту следующих шагов для облегчения доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза (согласно Соглашению об ассоциации).

Ольга Стефанишина назвала эти выводы важными в процессе подготовки к переговорам о членстве.

– Это важное решение для обеспечения высокой динамики процесса европейской интеграции Украины, а также подготовки к началу переговоров о членстве, — объяснила она.

Как известно, 23 июня в Брюсселе 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

При этом Еврокомиссия определила семь блоков рекомендаций, которые Киев должен выполнить перед переговорами о членстве. Они касаются борьбы с коррупцией, судебной реформы, принятия закона о СМИ, реформы законодательства о национальных меньшинствах и т.д.

Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это “домашнее задание” для Украины.

На днях спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что ВР выполнила все рекомендации Еврокомиссии, входившие в зону ответственности парламента.