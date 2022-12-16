Еврокомиссия весной оценит прогресс Украины в выполнении рекомендаций для вступления в ЕС – Стефанишина
Еврокомиссия весной 2023 года даст предварительную оценку прогрессу Украины в выполнении перечня из семи рекомендаций, необходимых для старта переговоров о членстве в Евросоюзе.
Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, ссылаясь на выводы Совета ЕС от 13 декабря. Этот документ был принят на заседании министрами стран-членов блока.
В выводах отмечается, что Совет ЕС принимает во внимание планы Еврокомиссии предоставить обновленные данные о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций весной 2023 года.
Кроме того, Совет ЕС отметил существенный прогресс нашего государства в реализации реформ и значительные усилия по достижению целей, которые Еврокомиссия определила в своих рекомендациях.
– Совет приветствует реформаторские усилия Украины в столь трудные времена и поощряет продолжать этот путь, – говорится в выводах.
Кроме того, предусмотрено, что Еврокомиссия наработает дорожную карту следующих шагов для облегчения доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза (согласно Соглашению об ассоциации).
Ольга Стефанишина назвала эти выводы важными в процессе подготовки к переговорам о членстве.
– Это важное решение для обеспечения высокой динамики процесса европейской интеграции Украины, а также подготовки к началу переговоров о членстве, — объяснила она.
Как известно, 23 июня в Брюсселе 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
При этом Еврокомиссия определила семь блоков рекомендаций, которые Киев должен выполнить перед переговорами о членстве. Они касаются борьбы с коррупцией, судебной реформы, принятия закона о СМИ, реформы законодательства о национальных меньшинствах и т.д.
Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это “домашнее задание” для Украины.
На днях спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что ВР выполнила все рекомендации Еврокомиссии, входившие в зону ответственности парламента.