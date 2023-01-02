Де і коли відбудеться черговий саміт Україна – ЄС

Січень, 02 в 18:58

Новий саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого у Києві. Про дату та місце його проведення сьогодні домовилися під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна – ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу, – повідомляють в Офісі президента.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, наслідки останніх російських обстрілів ракетами й дронами, а також подальше зміцнення ЗСУ шляхом постачання відповідної зброї.

Президент ЄК запевнила, що Європа підтримуватиме Україну у боротьбі з російським агресором до повної перемоги.

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Окрім того, Зеленський поінформував фон дер Ляєн про перебіг виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані у зв’язку зі здобуттям статусу кандидата на членство в ЄС, і запевнив, що Україна налаштована невдовзі завершити відповідну роботу з тим, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори.

Раніше планувалося, що саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого у Брюсселі.

Попередній саміт Україна – ЄС також пройшов у Києві восени – 12 жовтня 2021 року.