Январь, 20 в 10:48

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал федеральное правительство Германии за нерешительность в отношении передачи ВСУ боевых танков Leopard.

Свою позицию Зеленский озвучил в интервью Тagesschau.

Глава государства отметил, что танки нам нужны только для защиты — на территорию России они не пойдут.

Сейчас смотрят — Люди умирают здесь — каждый день. Вы взрослые люди. Вы можете так говорить полгода, но люди умирают здесь — каждый день… Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам. Не то чтобы мы собирались нападать, если кого-то это беспокоит. Эти Leopard не пойдут в Россию. Мы защищаемся, — решительно заявил Зеленский. По словам президента, решение за или против поставки танков Leopard — политическое. — А если нет политической воли по какому-то вопросу, то можно и не искать оправданий. Тогда вы говорите: Нет! Излишне говорить, что что-либо или кто-либо еще не готов, — сказал Зеленский. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки боевых танков Leopard для Украины возможны — сейчас уточняются отдельные моменты. Он также заверил, что решение будет найдено быстро. Читайте Нидерланды готовы заплатить за поставки Leopard в Украину — глава Минобороны

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