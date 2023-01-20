Січень, 20 в 10:48

Президент України Володимир Зеленський розкритикував федеральний уряд Німеччини за нерішучість щодо передачі ЗСУ бойових танків Leopard.

Свою позицію Зеленський висловив в інтерв’ю Тagesschau.

Глава держави зазначив, що танки нам потрібні лише для захисту – на територію Росії вони не підуть.

Зараз дивляться – Люди вмирають тут – щодня. Ви дорослі люди. Ви можете так говорити пів року, але люди помирають тут – щодня… Якщо у вас є танки Leopard, дайте нам. Не те, щоб ми збиралися нападати, якщо когось це турбує. Ці Leopard не підуть у Росію. Ми захищаємось, — рішуче заявив Зеленський. За словами президента, рішення за чи проти постачання танків Leopard є політичним. – А якщо немає політичної волі з якогось питання, то можна й не шукати виправдань. Тоді ви кажете: Ні! Зайве говорити, що щось чи хтось ще не готовий, – сказав Зеленський. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання бойових танків Leopard для України є можливим – наразі уточнюються окремі моменти. Він також запевнив, що рішення знайдуть швидко. Читайте Нідерланди готові заплатити за постачання Leopard в Україну – глава Міноборони

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