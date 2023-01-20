Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

У Росію вони не підуть: Зеленський закликав Німеччину дати Україні танки Leopard

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував федеральний уряд Німеччини за нерішучість щодо передачі ЗСУ бойових танків Leopard.

Свою позицію Зеленський висловив в інтерв’ю Тagesschau.

Глава держави зазначив, що танки нам потрібні лише для захисту – на територію Росії вони не підуть.

Зараз дивляться

– Люди вмирають тут – щодня. Ви дорослі люди. Ви можете так говорити пів року, але люди помирають тут – щодня… Якщо у вас є танки Leopard, дайте нам. Не те, щоб ми збиралися нападати, якщо когось це турбує. Ці Leopard не підуть у Росію. Ми захищаємось, — рішуче заявив Зеленський.

За словами президента, рішення за чи проти постачання танків Leopard є політичним.

– А якщо немає політичної волі з якогось питання, то можна й не шукати виправдань. Тоді ви кажете: Ні! Зайве говорити, що щось чи хтось ще не готовий, – сказав Зеленський.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання бойових танків Leopard для України є можливим – наразі уточнюються окремі моменти. Він також запевнив, що рішення знайдуть швидко.

Читайте
Нідерланди готові заплатити за постачання Leopard в Україну – глава Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка