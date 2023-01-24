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Факты / Україна / Политика

Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей пяти глав областных госадминистраций.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства. В частности, речь идет об увольнении:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА;
  • Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Отметим, что экс-главу Киевской военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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Ранее эту должность занимал Кирилл Тимошенко, который сегодня написал заявление об увольнении.

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