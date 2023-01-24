Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА

Январь, 24 в 21:29

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей пяти глав областных госадминистраций.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства. В частности, речь идет об увольнении:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Отметим, что экс-главу Киевской военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Сейчас смотрят Ранее эту должность занимал Кирилл Тимошенко, который сегодня написал заявление об увольнении. Читайте Кабмин уволил 5 руководителей ОВА и 4 заместителей министров

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