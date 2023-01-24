Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей пяти глав областных госадминистраций.
Соответствующие указы появились на сайте главы государства. В частности, речь идет об увольнении:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
Отметим, что экс-главу Киевской военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины.
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Ранее эту должность занимал Кирилл Тимошенко, который сегодня написал заявление об увольнении.
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